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Вчера, в 4:04

Японский суперкомпьютер "Фугаку" в четвертый раз признан самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер "Фугаку" в четвертый раз признан самым быстрым в мире

Японский "Фугаку" четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых быстрых суперкомпьютеров в мире.

Японский "Фугаку" четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его данным, "Фугаку" занял первое место во всех основных рейтингах, включая международный проект "Топ-500".

Впервые он был признан самым быстрым компьютером в мире в июне 2020 года. На полную мощность "Фугаку" был запущен в марте нынешнего года в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 442 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в три раза выше скорости суперкомпьютера Summit в Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который сохраняет вторую строку в рейтинге. На третьем месте находится американский суперкомпьютер Sierra.

"Фугаку" задействован более чем в сотне различных исследований, в том числе связанных с пандемией, разработками в области искусственного интеллекта и прогнозирования погоды. Название суперкомпьютера совпадает с одним из наименований священной для японцев горы Фудзи.

Фото: ixbt.com

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