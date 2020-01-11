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Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 12:05

Японский миллиардер собирается раздать подписчикам $9 млн и проверить, сделают ли их деньги счастливее

Юсаку Маесава, который в ближайшем будущем станет первым космическим туристом SpaceX, проводит "социальный эксперимент" в Твиттере. Миллиардер хочет узнать, действительно ли деньги делают людей счастливее.

"Сможете ли вы изменить жизнь вокруг?", — спрашивает Маесава. Для решения этого вопроса он планирует разыграть $9 миллионов среди ретвитнувших его сообщение в Твиттере подписчиков. Чтобы понять, изменили ли деньги жизни людей, среди победителей розыгрыша он планирует регулярно проводить опросы.

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Finance.kz
Японский миллиардер собирается раздать подписчикам $9 млн и проверить, сделают ли их деньги счастливее
Японский миллиардер собирается раздать подписчикам $9 млн и проверить, сделают ли их деньги счастливее
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