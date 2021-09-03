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03.09.2021

Японские акции достигли 30-летнего максимума

Японские акции достигли 30-летнего максимума

Японские акции резко выросли в пятницу, а широкий индекс Topix достиг максимума более чем за 30 лет, после того как премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил о своем решении уйти в отставку.

Японские акции резко выросли в пятницу, а широкий индекс Topix достиг максимума более чем за 30 лет, после того как премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил о своем решении уйти в отставку.

Решение Суги открывает путь к формированию нового правительства, которое может помочь правящей коалиции выиграть предстоящие выборы.Индекс Nikkei вырос на 2,05% до 29.128,11 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,61% до 2.015,45 пункта, максимума с апреля 1991 года.

За неделю Nikkei вырос на 5,4% - лучший результат с начала ноября, когда Джо Байден победил на президентских выборах в США.

"Японские акции сильно отставали в последние месяцы, несмотря на очень сильное восстановление прибыли, и единственной причиной, которую я могу назвать, было ощущение застоя из-за недостаточной реакции правительства на пандемию", - сказал Такаси Хироки, главный стратег Monex Securities.

Подъем возглавили акции JFE Holdings, IHI и Nippon Steel, подорожавшие на 5-6%.

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