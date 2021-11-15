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В понедельник, в 8:34

Японская экономика сократилась на 3% в III квартале

Японская экономика сократилась на 3% в III квартале

Экономика Японии сократилась значительно сильнее прогнозов в третьем квартале на фоне ухудшения экспорта и инвестиций из-за проблем с цепями поставок.

Экономика Японии сократилась значительно сильнее прогнозов в третьем квартале на фоне ухудшения экспорта и инвестиций из-за проблем с цепями поставок, а также роста случаев заражений коронавирусом.

Японский ВВП в июле-сентябре упал на 3,0% в годовом исчислении после роста на пересмотренные 1,5% кварталом ранее, показывают опубликованные в понедельник предварительные данные. Медианный прогноз аналитиков предусматривал сокращение на 0,8%.

"Сокращение оказалось намного сильнее, чем ожидалось, из-за ограничений, связанных с цепочками поставок, что сильно ударило по производству автомобилей и капитальным расходам", - сказал Такеси Минами из Института Норинчукин.

"Мы ожидаем, что в этом квартале экономика начнет восстанавливаться, но темпы восстановления будут медленными, так как потребление не получило хорошего импульса даже после ослабления связанных с COVID-19 ограничений в конце сентября", - добавил он.

Относительно второго квартала размер ВВП Японии снизился на 0,8% вместо ожидавшегося снижения на 0,2%.

Потребительские расходы в июле-сентябре снизились на 1,1% в квартальном выражении, экспорт упал на 2,1%, капзатраты - на 3,8%.

Опрошенные Рейтер аналитики ожидают, что экономика Японии вырастет в четвертом квартале на 5,1% в годовом выражении.

Фото: ria.ru

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