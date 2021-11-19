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В прошлую пятницу, в 9:19

Яндекс выпустил первую партию собственных серверов

Яндекс выпустил первую партию собственных серверов

"Яндекс" с партнёрами выпустил первую партию серверов, изготовленных в России, они проходят тестирование в инфраструктуре интернет-компании - дата-центрах и суперкомпьютерах.

"Яндекс" с партнёрами выпустил первую партию серверов, изготовленных в России, они проходят тестирование в инфраструктуре интернет-компании - дата-центрах и суперкомпьютерах, говорится в сообщении "Яндекса".

Предполагается, что будущее СП "Яндекса", ГК "Ланит", Gigabyte и ВТБ в 2022 году начнет выпускать аналогичные серверы под брендом Openyard для продажи другим компаниям. Новинки созданы на базе разработанного в "Яндексе" сервера четвёртого поколения.

Серверы спроектированы для работы в больших ЦОД, где требуется высокая производительность и энергоэффективность. Они не требуют систем активного охлаждения в дата-центрах и могут работать при температуре 40 градусов Цельсия, что снижает траты на электроэнергию и поддержку инфраструктуры в ЦОД.

Первая партия серверов выпущена на контрактном производстве "АЛТ Мастер" в Зеленограде. Планируется, что в 2022 году СП запустит под Рязанью собственный завод, который будет выпускать серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. На первом этапе СП инвестирует в производство более 1 млрд руб.

"Яндекс", ГК "Ланит", Gigabyte и ВТБ объявили о создании СП в июне 2021 года. СП предполагает открытие центра разработок - он будет проектировать серверы и предлагать продукцию в РФ и за рубежом, а также строительство завода, который займется непосредственно производством серверов и систем хранения данных для дата-центров, а также компонентов "умных устройств".

Фото: tadviser.ru

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