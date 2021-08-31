Яндекс выкупит часть доли Uber за $1 млрд

«Яндекс» полностью выкупит долю Uber Technologies Inc в «Яндекс.Еде», «Лавке» и в беспилотном подразделении. В совместном предприятии (CП) с Uber «Яндекс» приобретет 4,5% акций и доведет свою долю до 71%.

Стоимость всей сделки составит $1 млрд, ее планируется закрыть до конца 2021 года. «Яндекс» собирается выплатить эту сумму из собственных средств. Компания приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия, включая зарезервированные для опционной программы бумаги.

Uber сейчас принадлежат 33,5% MLU BV — совместного предприятия, управляющего сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также службой заказа такси Uber в России. После сделки у Uber останется 29% в СП, а «Яндекс» в течение двух лет сможет приобрести эту долю по фиксированной цене в диапазоне $1,8-2 млрд.

Uber и «Яндекс» после сделки продолжат вместе развивать в рамках «Яндекс.Такси» сервисы мобильности — такси, каршеринг и самокаты. Получив полный контроль над «Яндекс.Едой», «Яндекс.Лавкой» и «Яндекс.Доставкой», компания собирается ускорить развитие бизнеса за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов, отметил «Яндекс».

Акции «Яндекса» на Мосбирже отреагировали ростом на сообщение о выкупе компанией доли Uber в своих сервисах. На пике стоимость бумаг утром 31 августа поднялась до 5410 руб. за акцию, что на 1,08% выше уровня закрытия предыдущих торгов (5352,4 руб.).

Фото: rbc.ru