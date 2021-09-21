Яндекс создал компанию по управлению базами данных ClickHouse

Яндекс в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures создал компанию ClickHouse, которая будет разрабатывать коммерческие продукты на основе открытой Системы управления базами данных (СУБД) ClickHouse, включая облачную версию и решения для крупного бизнеса, сообщила пресс-служба компании.

«Благодаря выкладке в опенсорс в 2016 году ClickHouse стал популярен во всём мире. Сейчас им пользуются в сотнях компаний, включая такие имена, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, ByteDance, Alibaba, Tencent. Создание компании для нас — это возможность начать коммерческую деятельность вокруг нашего открытого кода, оказывая дополнительные услуги. Мы собрали отличную команду, которая способна реализовать весь технологический и коммерческий потенциал ClickHouse. Этим мы и займёмся», — заявил руководитель разработки ClickHouse Алексей Миловидов.

ClickHouse — это распределённая система управления базами данных, которая позволяет обрабатывать огромные массивы данных в реальном времени, легко масштабируется, обладает высокой отказоустойчивостью и имеет подробную документацию.

Как утверждает Яндекс, производительность ClickHouse в разы превышает показатели аналогичных столбцовых СУБД. Технологию можно использовать для хранения и анализа данных, мониторинга, бизнес-аналитики и других задач любого технологического бизнеса.

Изначально СУБД ClickHouse была разработана в 2009 году для обработки логов Яндекс.Метрики. В июне 2016 года Яндекс выложил технологию в открытый доступ, и за пять лет более 770 разработчиков из многих компаний внесли свой вклад в развитие ClickHouse. Сегодня ClickHouse занимает 45 место в списке самых популярных СУБД в мире по версии DB-Engines Ranking.

Фото: fortune.com