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Сегодня, в 7:41

«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи

«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания отметил, что виртуальный оператор «Яндекса» будет работать на сети Tele2. Другой пояснил, что сеть Tele2 может стать базовой, но абоненты смогут переключаться между операторами — с остальными еще ведутся переговоры.

По данным газеты, тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс». При этом компания рассматривает возможность доставки сим-карт курьерами, в том числе через «Яндекс.Лавку».

В «Яндексе» заявили, что конкретных планов по запуску MVNO у компании нет, но близкий к компании собеседник подтвердил факт ведения переговоров с операторами связи. В Tele2 отказались от комментариев.

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«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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