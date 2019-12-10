«Яндекс.Музыка» отчиталась о трёх миллионах подписчиков

Число подписчиков «Яндекс.Музыки», работающей в 12 странах мира, к 9 декабря 2019 года достигло трёх миллионов, при этом в сервисе насчитывается 60 млн треков и более 90 тысяч подкастов. В пресс-службе компании отмечают, что «Яндекс.Музыка» выросла в три раза за последние полтора года. Сейчас это самый крупный показатель на российском рынке.

В Яндексе не раскрыли информацию по количеству пользователей сервиса, не приобретавших подписку. Сервис позволяет пользоваться бесплатным тестовым периодом и тарифом с ограничениями. Базовая подписка без ограничений стоит 169 рублей в месяц.

Показатели «Яндекс.Музыки» гораздо выше чем в музыкальных сервисах ВКонтакте и Boom. Сервисы соцсети в целом насчитывают более 2,5 миллиона человек. Обычная подписка стоит 149 рублей в месяц. Точные данные Apple Music неизвестны. По итогам 2019 года, Россия вошла в топ-10 стран по количеству пользователей сервиса. В сравнении с прошлым годом, эта цифра увеличилась на 25%. При этом общемировая аудитория Apple Music достигла 60 млн человек — это в 2 раза больше, чем полтора года назад. Любопытно, что количество треков в библиотеке сервиса тоже составляет 60 млн. Обычная подписка обойдётся пользователю в 169 рублей в месяц.

До сих пор в России не представлен официально стриминговый сервис Spotify. Данные за октябрь гласят о том, что всего у сервиса более 113 миллионов платных подписчиков.