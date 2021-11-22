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В понедельник, в 2:38

Ямал впервые экспортировал 20 тонн рыбной продукции в Казахстан

Ямал впервые экспортировал 20 тонн рыбной продукции в Казахстан

"Салехардский комбинат", который первым среди предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получил право на экспорт рыбной продукции, поставил 20 тонн консервов в Казахстан.

"Салехардский комбинат", который первым среди предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получил право на экспорт рыбной продукции, поставил 20 тонн консервов в Казахстан. Это была первая партия, а в дальнейшем планируется наладить экспорт в еще три страны, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Первая партия консервов - более 62 тыс. банок общим весом порядка 20 тонн - была направлена в Казахстан, где получила высокую оценку. <...> В планах у предприятия экспорт в Белоруссию, Киргизию и Армению. Сейчас ведутся переговоры", - сказали в пресс-службе.

Ожидается, что объем экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки составит около 240 тонн в год.

Производственные мощности "Салехардского комбината" позволяют увеличить объемы производства в разы, таким образом экспорт не отразится на присутствии продукции предприятия на внутреннем продовольственном рынке округа. Ежегодно на комбинате перерабатывается более 3 тыс. тонн рыбы, производится порядка 4 млн банок консервов и более 90 видов различной рыбопродукции.

Фото: kommersant.ru

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