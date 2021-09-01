Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электрокаров

Китайская Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по разработке электрокаров, говорится в сообщении в ее блоге.

Новая компания называется Xiaomi EV, ее уставной капитал — 10 млрд юаней ($1,55 млрд). Ее главой стал основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь. В команду нового подразделения вошли порядка 300 сотрудников.

Лэй Цзюнь объявил о создании компании-разработчика электромобилей в марте 2021 года. Тогда же он заявил, что Xiaomi намерена вложить в это направление $10 млрд в течение 10 лет. В марте источники Reuters рассказывали, что для производства электромобиля компания воспользуется одним из заводов автоконцерна Great Wall.

Электрокар Xiaomi будет рассчитан на массовый рынок и сможет подключаться к другим устройствам своей экосистемы, говорили собеседники агентства. По их словам, первую модель электромобиля компания может продемонстрировать уже в 2023 году.