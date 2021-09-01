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01.09.2021

Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электрокаров

Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электрокаров

Китайская Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по разработке электрокаров.

Китайская Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по разработке электрокаров, говорится в сообщении в ее блоге.

Новая компания называется Xiaomi EV, ее уставной капитал — 10 млрд юаней ($1,55 млрд). Ее главой стал основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь. В команду нового подразделения вошли порядка 300 сотрудников.

Лэй Цзюнь объявил о создании компании-разработчика электромобилей в марте 2021 года. Тогда же он заявил, что Xiaomi намерена вложить в это направление $10 млрд в течение 10 лет. В марте источники Reuters рассказывали, что для производства электромобиля компания воспользуется одним из заводов автоконцерна Great Wall.

Электрокар Xiaomi будет рассчитан на массовый рынок и сможет подключаться к другим устройствам своей экосистемы, говорили собеседники агентства. По их словам, первую модель электромобиля компания может продемонстрировать уже в 2023 году.

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