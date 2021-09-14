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В прошлый вторник, в 11:02

Xiaomi представила умные очки

Xiaomi представила умные очки

Китайский производитель электроники Xiaomi представил свои умные очки, обладающие некоторыми функциями современных смартфонов.

Китайский производитель электроники Xiaomi представил свои умные очки, обладающие некоторыми функциями современных смартфонов. Об этом говорится в видеопрезентации, опубликованной во вторник на YouTube-канале разработчика.

"Звонки, просмотр [оповещений], навигация, камера - все это объединено в одном экземпляре очков", - говорится в проморолике. Кроме того, это устройство с технологией дополненной реальности может переводить текст с иностранного языка.

Гаджет оборудован дисплеем MicroLED, размеры которого "меньше, чем рисовое зернышко": его диагональ составляет всего 0,13 дюйма (около 3,3 мм). При этом благодаря высокотехнологичным линзам для глаза открывается более широкая перспектива.

В видеоролике Xiaomi не сообщается о планах выхода на рынок умных очков, а также их стоимость.

Фото: gsmarena.com

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