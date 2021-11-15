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WSJ: компания Трампа продает права на отель в Вашингтоне за $375 млн

WSJ: компания Трампа продает права на отель в Вашингтоне за $375 млн

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization договорилась о продаже прав на гостиницу Trump International Hotel.

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization договорилась о продаже прав на гостиницу Trump International Hotel, расположенную в центре Вашингтона, за $375 млн. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, покупателем станет инвестиционная фирма CGI Merchant Group из Майами (штат Флорида), которая намерена убрать с фасада имя экс-главы Белого дома и договорилась с сетью отелей Hilton об управлении и брендировании гостиницы.

Расположенное недалеко от Белого дома здание отеля, которое было построено более 120 лет назад и являлось почтовым отделением, находится в собственности правительства, однако может сдаваться в аренду сроком до 100 лет, права на которую Trump Organization и передаст новому владельцу. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года. В годы президентства Трампа отель был популярным местом сбора республиканцев.

Как отмечает издание, надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США проводит проверку в отношении финансовых показателей гостиницы - по данным законодателей отель последние несколько лет был убыточным, при этом по предоставленным Трампом данным Trump International Hotel приносил прибыль.

Фото: cnn.com

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