WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах в 2020 году

WhatsApp перестанет поддерживаться на устаревших операционных системах. Начиная с 1 января 2020 года приложение прекратит поддержку на Android до версий 2.3.7, iPhone до iOS 8 и Windows Phone.

Как отмечают представители мессенджера, сервис не может реализовать большинство необходимых возможностей.

В iOS 8 нельзя будет создавать новые учетные записи, а также проверять существующие. Однако, в компании заверили, что при активности на iPhone с устаревшим ПО, сообщения можно будет отправлять до 1 февраля 2020 года.

Ранее разработчики предупреждали о прекращении поддержки в устаревших операционных системах. Поэтому пока не поздно, рекомендуется обновить своё устройство до последней актуальной версии.

Недавно WhatsApp обзавелся новым ботом от сервиса напоминаний Any.do. Благодаря ему можно создавать напоминания и получать их в виде сообщений из мессенджера.