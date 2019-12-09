WhatsApp и Instagram могут скоро заблокировать в Германии

После проигранного дела о нарушении патентов, приложения Facebook вроде WhatsApp и Instagram вскоре могут оказаться заблокированными, по крайней мере, в Германии.

На Facebook подала в суд Blackberry. Компания утверждала, что в приложениях WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram команда социальной сети нарушает патенты Blackberry.

В Blackberry считают, что некоторые приложения Facebook нарушают патентные права компании. Предварительный вердикт суда был вынесен в пользу Blackberry. Это означает, что Facebook не сможет предлагать жителям Германии некоторые свои приложения в их текущем виде.

Стоит отметить, что Facebook не намерена уходить с рынка Германии, теряя часть европейской аудитории. Наиболее приемлемый вариант в таких условиях заключается в исключении функций, нарушающих патенты Blackberry, и переработке приложений для полного соответствия законодательству.