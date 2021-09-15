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В прошлую среду, в 5:13

Выручка стартапов технопарка Astana Hub за два с половиной года составила 124 млрд тенге

Выручка стартапов технопарка Astana Hub за два с половиной года составила 124 млрд тенге

Участники крупнейшего технопарка страны Astana Hub за два с половиной года уже заработали 124 млрд тенге и привлекли 34,5 млрд инвестиций, грантов и займов.

Участники крупнейшего технопарка страны Astana Hub за два с половиной года уже заработали 124 млрд тенге и привлекли 34,5 млрд инвестиций, грантов и займов. При этом экспорт IT-услуг резидентов Astana Hub по итогам 2020 и первого полугодия 2021 года составил 36 млрд тенге. Благодаря налоговым льготам IT-компании сэкономили 10,5 млрд тенге. Об этом сообщила  пресс-служба технопарка.

По состоянию на сентябрь 2021 года резидентами технопарка являются 539 IТ-компаний, 47 из которых - зарубежные. Новые возможности для вывода IT-продуктов на международные рынки Astana Hub открывает с помощью программ финансирования, инкубации и  акселерации для стартапов, обучения IT-специалистов и инвесторов, а также сотрудничества с крупными отечественными и зарубежными BigTech компаниями. 

Технопарк уже третий год подряд создает для участников уникальные условия: налоговые преференции, программы развития с бесплатными рабочими пространствами, а также доступ к образовательным курсам и проектам. Иностранные участники также могут воспользоваться специальным визовым режимом до 5-ти лет. Все эти мероприятия направлены на реализацию цели, поставленной Президентом страны по подготовке IT-профессионалов и экспорту IT-услуг и IT-продуктов. 

Для продвижения отечественных стартапов уже запущена экспортная акселерация IТ-решений. В планах также - привлечение акселератора из Кремниевой долины Plug’n’Play для развития корпоративных инноваций с привлечением отечественных компаний и 20-ти стартапов-выпускников, запуск 5G-центра, развитие облачных решений совместно с Яндекс. Растет также представленность продуктов казахстанской разработки на платформе приложений Huawei Mobile Services.

Для взращивания IT-кадров в технопарке запущена программа Tech Orda, благодаря которой ученики частных IT-школ получают денежные гранты на свое обучение. В ближайшие пять лет планируется поддержать обучение 20 тысяч IT-специалистов. На базе технопарка также работает школа программирования Аlem по всемирно известной модели Ecole 42, в которой обучение проводится через взаимодействие учеников друг с другом. 

В этом году Astana Hub также запустил собственное финансирование IТ-стартапов на разных стадиях. В рамках программы Seed Money планируется профинансировать 35 стартапов. Каждый из проектов может получить до 20 млн тенге на развитие. 

Перед нами стоит большая задача по развитию IT-отрасли Казахстана, именно поэтому Astana Hub открыт для казахстанских и зарубежных IT-предпринимателей. На любом этапе развития IT-компания может обратиться в технопарк и получить всестороннюю поддержку проекта, доступ к финансированию и инвесторам, обучению, чтобы внести свой вклад в отечественную IT-отрасль”, - отмечает Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Фото: liter.kz

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