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10.09.2021

Выручка КазТрансГаз за восемь месяцев выросла на 6 % и составила 1,342 трлн тенге

Выручка КазТрансГаз за восемь месяцев выросла на 6 % и составила 1,342 трлн тенге

Кайрат Шарипбаев сообщил Президенту о положительной динамике роста магистральной транспортировки газа, которая по сравнению с прошлым годом, выросла на 14 % и составила 65,4 млрд м³.

Об этом сообщил председатель правления АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев в ходе встречи с Президентом. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о производственных и финансовых показателях группы компаний АО «КазТрансГаз» за восемь месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Ак орды. 

Кайрат Шарипбаев сообщил Президенту о положительной динамике роста магистральной транспортировки газа, которая по сравнению с прошлым годом, выросла на 14 % и составила 65,4 млрд м³. Выручка национального оператора за отчетный период выросла на 6 % и составила 1,342 трлн тенге, чистая прибыль выросла на 55 % и составила 304 млрд тенге.

Наряду с этим Главе государства доложили о мерах по субсидированию отечественных потребителей газа, сумма которых в 2021 году составит 158,8 млрд тенге, а также о налоговых и других выплатах в бюджет на сумму 128,4 млрд тенге.

Как информировал Кайрат Шарипбаев, чистая прибыль компании направляется на поддержание газотранспортной системы и снижение долговой нагрузки. За восемь месяцев группой компаний АО «КазТрансГаз» погашено долгов на сумму 995 млн долларов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о реализации проектов по модернизации и развитию газотранспортной инфраструктуры, в частности, реконструкции газотранспортной инфраструктуры Мангистауской области, прокладке второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане, а также о мерах по цифровизации АО «КазТрансГаз».

Президент выразил поддержку предлагаемым проектам и мерам по дальнейшей газификации страны.

В завершение встречи Глава государства поставил перед Кайратом Шарипбаевым ряд задач, направленных на развитие газовой отрасли Казахстана.

Фото: akorda.kz

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