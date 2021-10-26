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Выручка Facebook в III квартале выросла на 35%

Выручка Facebook в III квартале выросла на 35%

Выручка компании Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года.

Выручка компании Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствует квартальная отчетность компании, опубликованная в понедельник на ее сайте.

За трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, выручка Facebook составила $29 млрд. По итогам третьего квартала 2020 года компания отчиталась о выручке $21,4 млрд. Чистая прибыль Facebook в минувшем квартале составила $9,19 млрд, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число пользователей одноименной социальной сети, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру составило 2,91 млрд человек. Хотя бы один раз в сутки Facebook за отчетный период пользовались 1,93 млрд человек. Оба этих показателя выросли на 6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Согласно опубликованным данным, в мире 3,58 млрд человек хотя бы раз в месяц используют какой-либо из сервисов компании. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, за отчетный период было 2,81 млрд.

Ранее в понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в составлении The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Исходя из полученных сведений, они выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

Фото: rbc.ru

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