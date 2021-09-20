Выручка «Делойт» за 2021 финансовый год выросла на 5,5% до 50,2 млрд долл. США

«Делойт» опубликовал данные о совокупной выручке своей международной сети за финансовый год, закончившийся 31 мая 2021 года. Выручка «Делойт» за год увеличилась на 5,5% до 50,2 млрд (здесь и далее данные представлены в долларовом эквиваленте).

Наиболее стремительный выручка увеличилась в сфере финансового консультирования — 12,9%, далее следует направление аудиторских услуг — 6,1%. Рост выручки от предоставления услуг в области управления рисками составил 5,6%, от предоставления консультационных услуг — 5%, налогов и права — 2,3%. Сектор государственных и правительственных услуг лидирует по скорости развития. На втором месте расположился сектор высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ. Доля выручки от предоставления клиентам финансовых услуг составила 27%. Если посмотреть на географию регионов, то наиболее быстрый рост заметен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — 14%. Далее следуют страны Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА) — 11,3%. Также мы на 24% расширили сеть международных альянсов и бизнес-экосистем. Численность персонала расширилась на 3,2% и превысила 345 000 специалистов.

«События прошлого года оказали сильнейшее влияние на весь мир. Потрясения коснулись и нашей фирмы: пандемия COVID-19, участившиеся природные катаклизмы, социальные сдвиги. Однако, несмотря на все трудности, мы смогли продолжить работу с клиентами. Также мы очень рады, что проблемы мирового масштаба не помешали нам по-прежнему оказывать поддержку и нашим сотрудникам, — отметил Пунит Ренжен, генеральный директор международной сети «Делойт». — Прошедший год был полон трудностей и неопределенности, но это дало нам возможность понять, что быстрота принятия решений и совместные усилия бизнеса, государства и общества позволяют справиться с самыми масштабными проблемами. Такой подход, основанный на приложении общих усилий, мы должны развивать и дальше — уже как модель управления».

Создание благоприятной атмосферы для сотрудников и общества в целом.

За 2021 финансовый год «Делойт» достиг больших успехов в области подготовки отчетности по экологическому, социальному и корпоративному управлению; обучения; обеспечения равенства в вопросах здравоохранения; социокультурного многообразия, справедливого обращения и равных возможностей; психического здоровья, а также охраны окружающей среды. Социальная эффективность инвестиций «Делойта» в 2021 финансовом году оценивается в 223 млн долл. США. Таким образом, общий показатель инвестиций за пять лет достиг отметки в 1,15 млрд долл. США. Также «Делойт» выпустил первый отчет, посвященный вопросам экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

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О компании «Делойт», СНГ

«Делойт» объединяет более 345 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний, которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях экономики.

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах 11 стран региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Нур-Султане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).

Фото: theguardian.com