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28.01.2022

Выручка Apple за минувший квартал достигла рекордных $123,9 млрд

Выручка Apple за минувший квартал достигла рекордных $123,9 млрд

Чистая прибыль компании составила $34,6 млрд.

Выручка компании Apple по итогам минувшего квартала выросла на 11% по сравнению с показателем 2020 года и составила почти $124 млрд, установив новый рекорд. Об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

В течение трехмесячного отчетного периода, завершившегося 25 декабря 2021 года, выручка Apple достигла $123,9 млрд. За аналогичный период 2020 года этот показатель составил $111,4 млрд. Чистая прибыль компании по итогам минувшего квартала составила $34,6 млрд, по сравнению с $28,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила $71,6 млрд за квартал.

"Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю", - прокомментировал эти показатели генеральный директор компании Тим Кук.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.

Фото: ria.ru

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