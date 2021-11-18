Выручка АО "Самрук-Казына" за 10 месяцев превысила ожидания экспертов

Об этом стало известно в ходе встречи Президента Касым-Жомарт Токаева и председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева. Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности Фонда с начала текущего года. Об сообщает пресс-служба Президента.

Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний «Самрук-Қазына» получила доход на уровне 8 981 млрд тенге, что на 20 % выше запланированного. Операционная прибыль составила 1 256 млрд тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО «Самрук-Казына».

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