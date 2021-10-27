  1. Главная
  2. Новости
В среду, в 3:28

Выручка Alphabet III квартале выросла на 41%

Выручка Alphabet III квартале выросла на 41%

Выручка американской корпорации Alphabet в третьем квартале выросла на 41% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Выручка американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, в третьем квартале выросла на 41% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом говорится в опубликованной во вторник финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 сентября, выручка Alphabet превысила $65,1 млрд, а чистая прибыль - $18,9 млрд. Как сообщает телеканал CNBC, результаты деятельности компании превзошли ожидания аналитиков.

Как отметил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи, "квартальные результаты демонстрируют то, как инвестиции помогают в создании все более полезных продуктов как для клиентов компании, так и для партнеров". "По мере цифровой трансформации и перехода к гибридным методам работы [разработанные в Alphabet] облачные сервисы помогают организациям поддерживать сотрудничество, не снижая требований к безопасности", - отметил он.

Фото: ria.ru

Поделиться
Самые богатые компанииМировые новостиGoogle
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
23.10.2021Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить
20.10.2021Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
20.10.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
19.10.2021Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости