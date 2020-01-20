Выдачу разрешений на проведение аэросъемочных работ предлагается регулировать одним документом

Нововведение предлагается к внедрению в проекте приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Регистрация, учет и выдача разрешения на проведение аэросъемочных работ» и признании утратившими силу некоторых приказов и их структурных элементов в сфере геодезии и картографии».

Отметим, что раннее для получения этой государственной услуги гражданину приходилось руководствоваться несколькими документами: стандартом и регламентом оказания государственной услуги, а также сопутствующим нормативным правовым актом. Именно в них была представлена необходимая информация - срок оказания государственной услуги, формы заявления и выходной документ, перечень необходимых документов, наименование государственного органа, оказывающего государственную услугу и так далее. Теперь же вся необходимая информация будет доступна в едином документе.