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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Сегодня, в 9:44

Выдачу разрешений на проведение аэросъемочных работ предлагается регулировать одним документом

Нововведение предлагается к внедрению в проекте приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Регистрация, учет и выдача разрешения на проведение аэросъемочных работ» и признании утратившими силу некоторых приказов и их структурных элементов в сфере геодезии и картографии».

Отметим, что раннее для получения этой государственной услуги гражданину приходилось руководствоваться несколькими документами: стандартом и регламентом оказания государственной услуги, а также сопутствующим нормативным правовым актом. Именно в них была представлена необходимая информация - срок оказания государственной услуги, формы заявления и выходной документ, перечень необходимых документов, наименование государственного органа, оказывающего государственную услугу и так далее. Теперь же вся необходимая информация будет доступна в едином документе.

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