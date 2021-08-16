ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,3%

ВВП Японии во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,7%.

В квартальном выражении экономика Японии увеличилась на 0,3%, в то время как прогнозировался рост на 0,2%. По сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 7,5%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, вырос на 0,8% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 1,5% в квартальном выражении, частных – вырос на 2,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 2,9%, а импорт — на 5,1%.