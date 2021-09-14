ВВП Казахстана за 8 месяцев вырос на 3%

Рост ВВП Казахстана в январе - августе составил 3%. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства во вторник.

"В январе - августе текущего года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%. В отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса", - рассказал Иргалиев.

В 2020 году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. Правительство Казахстана в нынешнем году намерено обеспечить рост экономики на 3,5-4%. В 2019 году рост ВВП составил 4,5%.

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