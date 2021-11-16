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Вчера, в 4:06

Всемирный банк выделит средства для подключения Молдавии к электросетям ЕС

Всемирный банк выделит средства для подключения Молдавии к электросетям ЕС

Всемирный банк (ВБ) профинансирует строительство линии электропередачи высокого напряжения Кишинев - Вулканешты, чтобы предоставить Молдавии доступ к европейским поставщикам электроэнергии.

Всемирный банк (ВБ) профинансирует строительство линии электропередачи высокого напряжения Кишинев - Вулканешты, чтобы предоставить Молдавии доступ к европейским поставщикам электроэнергии. Как сообщил в ходе брифинга в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, соответствующее соглашение было подписано 12 ноября.

"Строительство этой линии сделает нас более независимыми, мы получим доступ к европейским поставщикам электроэнергии <...> Проект вписывается в стратегическую программу правительства по взаимоподключению электросетей Молдавии и ЕС", - сказал Спыну.

По его словам, строительство линии протяженностью 158 км и мощностью 400 кВ обойдется примерно в €27 млн. Подряд на строительство выиграла индийская компания KEC International, которая должна завершить его в течение трех лет.

К городу Вулканешты также подведена ЛЭП мощностью 400 кВ из румынского города Исакча. Строительство ЛЭП Кишинев - Вулканешты является частью более крупного проекта, который также предусматривает строительство и модернизацию подстанций.

Сегодня главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает принадлежащая "Интер РАО" электростанция "Молдавская ГРЭС" (расположена в непризнанном Приднестровье). По словам Спыну, ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - Приднестровье.

ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.

Фото: regnum.ru

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