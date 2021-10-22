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В прошлую пятницу, в 5:10

Всемирный банк видит "значительный" риск инфляции из-за высоких цен на энергоносители

Всемирный банк видит "значительный" риск инфляции из-за высоких цен на энергоносители

Цены на энергоносители, как ожидается, вырастут в 2022 году после скачка более чем на 80% в 2021 году.

Цены на энергоносители, как ожидается, вырастут в 2022 году после скачка более чем на 80% в 2021 году, что приведет к значительным краткосрочным инфляционным рискам во многих развивающихся странах, сообщил Всемирный банк в обзоре сырьевых рынков в четверг.

ВБ считает, что цены на энергоносители должны пойти вниз во второй половине 2022 года по мере ослабления ограничений на уровень предложения, и при этом ожидает, что цены в других секторах - сельскохозяйственном и металлов - также снизятся после сильного роста в 2021 году.

"Рост цен на энергоносители создает значительные краткосрочные риски глобальной инфляции, и если он будет устойчивым, то может также повлиять на рост в странах-импортеров энергоресурсов", - сказал Айхан Козе, старший экономист ВБ.

"Резкий скачок цен на сырьевые товары оказывается более выраженным, чем прогнозировалось ранее. Недавняя волатильность цен может затруднить выбор политики по мере того, как страны восстанавливаются после глобальной рецессии прошлого года".

Фото: rg.ru

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