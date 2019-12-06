Всемирный банк утвердил годовой план кредитования Китая на сумму более $1 млрд. несмотря на возражения США

В четверг Всемирный банк утвердил план помощи Китаю в виде кредитов под низкие проценты от $1 до $1,5 млрд. в до июня 2025 года, несмотря на возражения министра финансов США Стивена Мнучина.

Мнучин сообщил Комитету Палаты представителей США по финансовым услугам, что представитель Казначейства в совете директоров банка возражал против плана, добавив, что он хотел, чтобы Всемирный банк «исключил» Китай из своих программ льготного кредитования для стран с низким и средним уровнем дохода.

Новый пятилетний план предусматривает "постепенное сокращение" кредитования по сравнению с предыдущим пятилетним средним показателем в 1,8 миллиарда долларов.

Всемирный банк одолжил Китаю 1,3 миллиарда долларов в 2019 финансовом году, закончившемся 30 июня, по сравнению с 2,4 миллиарда долларов в 2017 финансовом году.

«Уровень кредитования может колебаться вверх и вниз из года в год в зависимости от готовности проекта», - говорится в новом плане Всемирного банка.

Всемирный банк заявил, что Пекин обратился с просьбой о постоянном финансировании «в качестве платформы для реформ, институционального строительства и передачи знаний».