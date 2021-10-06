  1. Главная
  2. Новости
06.10.2021

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году

Всемирный банк прогнозирует рост казахстанской экономики в 2021 и 2022 годах на уровнях 3,5% и 3,7% соответственно, пишет Интерфакс-Казахстан.

В докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии говорится, что в 2021 году рост ВВП Казахстана может достичь 3,5%, а в 2022 году – 3,7%. По оценке Всемирного банка рост ВВП в 2023 составит 4,8%.

«Прогнозируется, что экономика будет восстанавливаться и дальше по мере ослабления ограничений и улучшения совокупного спроса. Темпы восстановления будут зависеть от течения пандемии и внешнего спроса на углеводороды», – говорится в документе, распространенном в среду.

Ранее в июне Всемирный банк прогнозировал рост ВВП республики на уровне 3,2%.

Эксперты подчеркивают, что угрожать восстановлению экономики могут недостаточно быстрые темпы вакцинации. По их данным, к концу августа в стране полностью вакцинировалась только одна треть населения.

Ожидается, что уровень бедности в 2021 году снизится, но останется выше допандемических показателей.

По оценке Всемирного банка, уровень инфляции в Казахстане по итогам 2021 года составит около 8%, что объясняется ростом цен на продукты питания и эффектом отложенного спроса.

Напомним, ВВП Казахстана в январе-августе текущего года вырос на 3%. В январе-июле рост ВВП составил 2,7%. По итогам 2020 года ВВП Казахстана упал на 2,6%. По итогам года правительство планирует обеспечить рост ВПП на уровне 3,7%–4%.

В июне сообщалось, что, согласно докладу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рост экономики Казахстана в 2021 году составит 3,6% с последующим увеличением на 3,8% в 2022 году. Аналитики банка отмечали, что положительная тенденция обеспечивается ростом цен на нефть, фискальным стимулированием и восстановлением частного потребления.

Источник: Kursiv.kz

Поделиться
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
Вчера, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлую пятницу, в 8:00Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости