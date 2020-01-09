Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики на 0,1 процента в год

Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики на 0,1% в год в 2020-2022 г.г. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе банка.

Доклад о перспективах мировой экономики носит название «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы». Согласно его данным, экономика вырастит в 2020 г. до 2,5% (2,4% в 2019), в 2021 г. — до 2,6%, в 2022 году — до 2,7%. В июньском прогнозе Всемирного банка говорилось о более высоких темпах роста: 2,7% в 2020 г., 2,8 в 2021.

Предполагается, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% в 2020 году (1,6% в 2019 г.). В США прогнозируется спад с 2,3% в 2019 г. до 1,8%, в зоне евро — с 1,1% до 1. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста увеличатся с 3,5% в 2019 г. до 4,1% в 2020 г. , но этот рост не будет повсеместным.

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В России, по прогнозу Всемирного банка, экономика вырастит до 1,6% в 2020 г. (1,2% в 2019 г.), с перспективой роста в следующем году до 1,8%.

В числе рисков для темпов роста мировой экономики, в докладе называются «новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах».

Авторы доклада отмечают, что восстановление темпов экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире, поскольку рост производства на душу населения останется «гораздо ниже многолетних средних показателей».