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В прошлую пятницу, в 5:21

Всемирный банк прекратит публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк прекратит публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк заявил о намерении прекратить выпуск рейтинга Doing Business.

Всемирный банк заявил о намерении прекратить выпуск рейтинга Doing Business.

Как говорится в сообщении ВБ, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы. "Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - сказано в релизе.

Последний рейтинг вышел в 2019 году, затем была годичная пауза: менеджмент знакомился с итогами аудита, выявившего целый ряд нарушений при подготовке Doing Business. Изначально, сообщая о временной приостановке публикации в прошлом году, ВБ не анонсировал планов закрыть Doing Business вообще - напротив, обещал, что следующий отчет выйдет в 2021 г.

"Изучив всю имеющуюся на данный момент информацию о Doing Business, включая результаты аудита и расследований, а также отчета, опубликованного сегодня банком от имени совета директоров, менеджмент группы ВБ принял решение прекратить выпуск отчета Doing Business", - говорится в заявлении. Всемирный банк будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

В 16-страничном отчете фирмы WilmerHale, опубликованном ВБ, сообщается, что в январе ВБ нанял ее для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Эти нарушения повлияли на рейтинг Китая в обзоре за 2017 г, и на места в рейтинге Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ за 2019 г.

Doing Business оценивает условия ведения бизнеса в странах мира. Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.

Впервые рейтинг Doing Business был опубликован в 2002 году.

Фото: doingbusiness.org

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