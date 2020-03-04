Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией

Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом в беднейших странах мира. Сообщение об этом опубликовано на сайте банка.

«Это финансирование призвано помочь странам принять эффективные меры по реагированию и, по возможности, смягчению трагических последствий, вызванных COVID-19», – отмечается в сообщении. Выделяемые в виде грантов и кредитов средства пойдут на укрепление систем здравоохранения, улучшение доступа к медицинским услугам и усиление эпидемиологического надзора в развивающихся странах. Приоритет, по словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, «в чрезвычайном финансировании» будет отдаваться беднейшим странам с высоким уровнем риска распространения заболевания.

По данным информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 марта, за минувшие сутки во всем мире COVID-19 заболели 1922 человека, из них в Китае – 130, 1792 – за пределами Китая. По данным ВОЗ, всего мире заболели 90 870 человек: 80 304 в Китае, 10 566 – в других странах. Количество стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, достигло 72. Новые страны в этом списке – Португалия, Саудовская Аравия, Тунис, Марокко, Латвия, Андорра, Иордания и Сенегал, всего 8 стран за сутки. Число погибших от болезни в Китае за сутки 31 человек, в других странах – 38.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, административном центре провинции Хубэй. Наиболее масштабные вспышки отмечаются в Японии, Южной Корее, Италии и Иране. По данным ВОЗ, в Китае от COVID-19 умерли 2946 человек, 166 человек стали жертвами инфекции за пределами КНР.