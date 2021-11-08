Все больше людей уезжают из Казахстана

8,9 тысяч человек покинули в этом году Восточно-Казахстанскую область (ВКО). Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает inbusiness.kz.

Несмотря на естественный прирост, население области уменьшилось, передает агентство. По сравнению с январем текущего года на 1 октября число жителей Восточно-Казахстанской области уменьшилось на 4 856 человек. При том, что естественный прирост населения составил 4 051 человек.

Сокращение населения происходит за счет миграционных процессов, в результате которых область покинули 8 907 человек, сообщает сайт областного Департамента Бюро национальной статистики по ВКО.

Кроме Усть-Каменогорска и Семипалатинска во всех остальных городах, а также районах Восточного-Казахстанской области число жителей стало меньше. В Усть-Каменогорске по сравнению с началом года население увеличилось на 2 059 человек, в том числе за счет миграции — на 1 178 человек, за счет естественного прироста — на 980 человек.

В Семипалатинске стало больше на 400 жителей. Здесь зафиксирован наибольший естественный прирост населения — 1 664 человека. Уехали из города 1 267 человек.

На 583 человека уменьшилось население промышленного Риддера, составив на 1 октября 55 310 человек. Жителей Курчатова убавилось на 91 человек. Его население составило 12 322 человека.

В целом, за 9 месяцев этого года городское население Восточно-Казахстанской области увеличилось на 1 281 человек, а сельское стало меньше на 6 137 человек. По состоянию на 1 октября в городах области числится 852 753 человека, на селе — 506 188 человек.

Фото: vlast.kz