Впервые за 20 лет в мире увеличилось число людей, живущих за чертой бедности - ООН

Рост показателей нищеты наблюдается впервые за двадцать лет и связан он прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира. В прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности, напомнил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают 17 октября.

По словам генсека, необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего - с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад.

"Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться (после кризиса)", -сказал Гутерриш, чьи слова цитирует Центр новостей ООН.

Гутерриш предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора "зеленой экономики". "Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке", - считает глава ООН.

Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, включая женщин, которые в результате пандемии пострадали больше мужчин. Он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

Фото: rbc.ru