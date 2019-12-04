Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Впервые частные школы начали получать государственный образовательный заказ
Министерство образования и науки РК
Министерство образования и науки РК
04.12.2019

Впервые частные школы начали получать государственный образовательный заказ

Законом Республики Казахстан «Об образовании» предусмотрено получение государственного образовательного заказа частными школами.

Активный процесс размещения государственного образовательного заказа в частных школах начался с 2019 года. На данные цели в 3-х летнем бюджете предусмотрены средства в сумме более 56 млрд. тенге, при этом данные средства не подлежат секвестру в процессе исполнения бюджета.

На сегодняшний день государственный образовательный заказ размещен в 108-и частных школах республики более чем на 30 тысяч мест.

С введением механизма подушевого финансирования открылось 70 частных школ за короткий промежуток времени. Это самое наибольшее количество открывыемых частных школ за последние 10 лет.

Кроме того, в 2020-2021 годы ожидается открытие более 90 частных школ.

Целью размещения государственного образовательного заказа в частных школах является:

  • сокращение дефицита ученических мест;
  • расширение сети частных школ;
  • внедрение новых передовых педагогических методик и образовательных программ;
  • охват учащихся дополнительным образованием.

На получение государственного образовательного заказа могут претендовать все вновь открывающиеся частные школы.

При этом, в случае открытия частных школ путем строительства и реконструкции выплачивается увеличенный размер, который позволяет компенсировать инвестиционные затраты. 

Размер государственного образовательного заказа на возмещение операционных затрат варируется в зависимости от:

  • уровня образования (1-4, 5-9, 10-11 классы);
  • вида образовательных программ (общеобразовательная, коррекционная, обучение на дому, инклюзивное образование для детей с особыми образовательными потребностями);
  • месторасположения (городская/сельская местность);
  • проживания (зона экологического бедствия или радиационного риска, вне зоны). 

Пример расчета объема государственного образовательного заказа для вновь введенных частных школ

*Среднее значение за 2019 год – 235,7 тыс. тенге

Более подробную консультацию о механизме поддержки строительства частных школ можно получить по телефонам 8 (7172) 695-035, 695-876, сall-center - 8 800 080 28 28 (звонок бесплатный) и на сайте – www.fincenter.kz

Другие новости по темам:
Казахстан
Министерство образования и науки РК
Министерство образования и науки РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация