Впервые частные школы начали получать государственный образовательный заказ

Законом Республики Казахстан «Об образовании» предусмотрено получение государственного образовательного заказа частными школами.

Активный процесс размещения государственного образовательного заказа в частных школах начался с 2019 года. На данные цели в 3-х летнем бюджете предусмотрены средства в сумме более 56 млрд. тенге, при этом данные средства не подлежат секвестру в процессе исполнения бюджета.

На сегодняшний день государственный образовательный заказ размещен в 108-и частных школах республики более чем на 30 тысяч мест.

С введением механизма подушевого финансирования открылось 70 частных школ за короткий промежуток времени. Это самое наибольшее количество открывыемых частных школ за последние 10 лет.

Кроме того, в 2020-2021 годы ожидается открытие более 90 частных школ.

Целью размещения государственного образовательного заказа в частных школах является:

сокращение дефицита ученических мест;

расширение сети частных школ;

внедрение новых передовых педагогических методик и образовательных программ;

охват учащихся дополнительным образованием.

На получение государственного образовательного заказа могут претендовать все вновь открывающиеся частные школы.

При этом, в случае открытия частных школ путем строительства и реконструкции выплачивается увеличенный размер, который позволяет компенсировать инвестиционные затраты.

Размер государственного образовательного заказа на возмещение операционных затрат варируется в зависимости от:

уровня образования (1-4, 5-9, 10-11 классы);

вида образовательных программ (общеобразовательная, коррекционная, обучение на дому, инклюзивное образование для детей с особыми образовательными потребностями);

месторасположения (городская/сельская местность);

проживания (зона экологического бедствия или радиационного риска, вне зоны).

Пример расчета объема государственного образовательного заказа для вновь введенных частных школ

*Среднее значение за 2019 год – 235,7 тыс. тенге

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