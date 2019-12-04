Впервые частные школы начали получать государственный образовательный заказ
Законом Республики Казахстан «Об образовании» предусмотрено получение государственного образовательного заказа частными школами.
Законом Республики Казахстан «Об образовании» предусмотрено получение государственного образовательного заказа частными школами.
Активный процесс размещения государственного образовательного заказа в частных школах начался с 2019 года. На данные цели в 3-х летнем бюджете предусмотрены средства в сумме более 56 млрд. тенге, при этом данные средства не подлежат секвестру в процессе исполнения бюджета.
На сегодняшний день государственный образовательный заказ размещен в 108-и частных школах республики более чем на 30 тысяч мест.
С введением механизма подушевого финансирования открылось 70 частных школ за короткий промежуток времени. Это самое наибольшее количество открывыемых частных школ за последние 10 лет.
Кроме того, в 2020-2021 годы ожидается открытие более 90 частных школ.
Целью размещения государственного образовательного заказа в частных школах является:
- сокращение дефицита ученических мест;
- расширение сети частных школ;
- внедрение новых передовых педагогических методик и образовательных программ;
- охват учащихся дополнительным образованием.
На получение государственного образовательного заказа могут претендовать все вновь открывающиеся частные школы.
При этом, в случае открытия частных школ путем строительства и реконструкции выплачивается увеличенный размер, который позволяет компенсировать инвестиционные затраты.
Размер государственного образовательного заказа на возмещение операционных затрат варируется в зависимости от:
- уровня образования (1-4, 5-9, 10-11 классы);
- вида образовательных программ (общеобразовательная, коррекционная, обучение на дому, инклюзивное образование для детей с особыми образовательными потребностями);
- месторасположения (городская/сельская местность);
- проживания (зона экологического бедствия или радиационного риска, вне зоны).
Пример расчета объема государственного образовательного заказа для вновь введенных частных школ
*Среднее значение за 2019 год – 235,7 тыс. тенге
Более подробную консультацию о механизме поддержки строительства частных школ можно получить по телефонам 8 (7172) 695-035, 695-876, сall-center - 8 800 080 28 28 (звонок бесплатный) и на сайте – www.fincenter.kz