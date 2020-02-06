ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении компании, которая во время распространения коронавируса собрала сотрудников со всего мира на конференцию в Сингапуре, сообщает Reuters. Во вторник четверо посетителей конференции почувствовали симптомы заболевания коронавирусом, позднее Малайзия и Южная Корея заявила о трех случаях заражения в связи со встречей в Сингапуре.

Конеференция проходила 16 января в отеле Grand Hyatt в Сингапуре, сообщало малайзийское издание Malaysiakini. В конференции принимали участие 94 иностранных делегата, включая трех жителей Китая, уточняет Reuters. Один из граждан Китая прибыл из города Ухань — очага распространения вируса. Представители Grand Hyatt заявили, что провели дезинфекцию в отделе сразу же после сообщений министерства здравоохранения Сингапура во вторник. ВОЗ и власти Сингапура не разглашают название компании или род ее деятельности.

Коронавирус нового типа поразил более 28 000 человек, передает Bloomberg со ссылкой на сводные данные мировых служб здравоохранения. В ходе заболевания, вызванного вирусом, скончалось 565 человек: все случаи смерти, кроме двух жителей Гонконга и Филиппин, произошли на территории материкового Китая. В России официально отмечено два случая заболевания. Международный комитет по таксономии вирусов готовится опубликовать название вируса, которое должно заменить используемое ВОЗ сокращение 2019-nCov, сообщала BBC в среду.