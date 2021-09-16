ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до начала проведения новой инспекции завода производителя, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбаса Барбоса

«Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства»,— сказал господин Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO (интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке).

Ранее в июне экспертная группа ВОЗ обнаружила нарушения на производстве «Спутника V» на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, напоминает издание.

Тогда представители ВОЗ проверили четыре из семи предприятий, которые производят вакцину «Спутник V», и других нарушений не обнаружили.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова утверждала, что выпуск вакцины в гражданский оборот производится «только после прохождения трех контрольных рубежей»: разработчика, производителя и лабораторий Росздравнадзора, что дает уверенность в том, что препарат соответствует всем международным нормативам.

"Если на каком-то из этапов контроля вакцины не соответствуют критериям качества и безопасности, то такие препараты выбраковываются и уничтожаются",— говорится в заявлении госпожи Самойловой.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 226 млн, умерли почти 4,7 млн человек.

Фото: rfi.fr