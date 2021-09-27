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В понедельник, в 5:46

Вопросы сотрудничество в финансовой сфере обсудили вице-министры финансов Казахстана и России

Вопросы сотрудничество в финансовой сфере обсудили вице-министры финансов Казахстана и России

В ходе прошедшей в Москве двусторонней встречи обсуждены процессы в деятельности финансовых рынков и услуг.

Сотрудничество в финансовой сфере, управления государственным долгом и ряд других вопросов обсудили вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил и заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в ходе 2-го Казахстанско-российского финансового диалога. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве финансов Казахстана.

В ходе прошедшей в Москве двусторонней встречи обсуждены процессы в деятельности финансовых рынков и услуг.
Стороны договорились развивать совместную работу и продолжать продуктивный межстрановой диалог.
Также, делегация РК приняла участие в стратегической сессии зам.министров финансов стран-участниц Евразийского фонда стабилизации и развития.

В ходе работы сессии была презентована стратегия развития Фонда.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении финансового диалога по широкому кругу вопросов.

Отметим, третье заседание планируется провести в Республике Казахстан в 2022 году. В качестве одной из возможных тем для обсуждения в ходе следующего диалога были предложены принципы устойчивости и сбалансированности бюджетных систем России и Казахстана.

Фото: пресс-служба Минфин РК

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Министерство финансов РККазахстанРоссияПравительство РК
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