Водительское удостоверение, диплом и техпаспорт могут появиться в мобильном приложении eGov mobile

Такое предложение прозвучало на заседании межведомственной комиссии (МВК) по оптимизации и автоматизации государственных услуг под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева.

Председатель правления АО «НИТ», Асет Турысов, предложил государственным органам расширить перечень документов, которые граждане смогут демонстрировать через мобильное приложение.

«На сегодня в мобильном приложении eGov граждане уже могут найти свое удостоверение личности, которое можно было бы предъявлять, если нет под рукой оригинала документа. По такому же принципу можно вывести в приложение дипломы, водительское удостоверение, техпаспорт и другие документы», - предложил Турысов.

Председатель межведомственной комиссии, министр цифрового развития Аскар Жумагалиев, предложил госорганам всю необходимую поддержку для реализации этой идеи.

«Со своей стороны мы готовы оказать госорганам всяческую поддержку. Будет удобно, если у гражданина все документы будут доступны в одном приложении. Нужно также проработать, чтобы государственные организации принимали цифровые документы наравне с оригиналами», - заключил министр.

Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева, в свою очередь, сообщила, что в ЦОНах граждане уже могут предъявить свое удостоверение через приложение eGov.

Наряду с этим, на заседании обсуждали планы по проведению последующих заседаний, говорили о необходимости соблюдения сроков по автоматизации госуслуг и мер господдержки, а также своевременной интеграции систем государственных органов.

В рамках заседания также обсудили вопросы, поступившие от цифровых комиссаров. В частности, внимание комиссии было обращено на услугу по замене удостоверения личности онлайн. В 80% случаев пользователи сталкиваются с отказом в оказании услуги из-за некачественного фото. Аскар Жумагалиев поручил услугодателю совместно с АО «НИТ» доработать услугу для исключения соответствующих проблем.

«Коллеги, если люди не могут получить услугу в 80 случаях из 100, значит с ней что-то не так. Нужно разобраться», - сказал Жумагалиев.

Отметим, что прошедшее заседание межведомственной комиссии было 57 по счету. В результате принятых комиссией решений и проведенных госорганами работ уровень автоматизации услуг был доведен до 80%, средний пакет требуемых документов сократился на 30%, а средний срок оказания услуг сократился в 3 раза – с 31 до 10 дней.