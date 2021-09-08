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08.09.2021

Во Всемирном банке не поддержали Сальвадор с официальным признанием биткойна

Во Всемирном банке не поддержали Сальвадор с официальным признанием биткойна

Всемирный банк не может оказать поддержку властям Сальвадора в том, что касается признания биткойна официальным платежным средством в республике.

Всемирный банк не может оказать поддержку властям Сальвадора в том, что касается признания биткойна официальным платежным средством в республике. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель этой международной финансовой организации.

"Мы намерены помогать Сальвадору по различным направлениям, в том числе в области валютной прозрачности и регуляционных процедур. Хотя правительство и обращалось к нам за содействием, касающимся биткойна, это не та сфера, в которой Всемирный банк может оказать поддержку, учитывая наличие проблем, касающихся окружающей среды и прозрачности", - уточнил представитель банка.

Во вторник в Сальвадоре вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус. Граждане центральноамериканской республики получили возможность использовать биткойны для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

Несмотря на то что в стране велась подготовка к его внедрению, у пользователей возникли сложности с загрузкой необходимого приложения, что признал и глава государства Найиб Букеле. По его словам, властям пришлось задействовать дополнительные серверы, чтобы решить появившиеся проблемы. В Twitter президент также сообщил, что Сальвадор к настоящему времени приобрел 550 биткойнов.

Фото: bbc.com

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