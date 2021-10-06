Во время сбоя в работе Facebook использование Snapchat выросло более чем на 20%

Во время 6-часового сбоя в работе сервисов Facebook в понедельник, ставшего самым серьезным за последние годы, использование Snapchat выросло более чем на 20%, пишет Bloomberg.

Facebook возложил ответственность за сбой на неполадки в изменении конфигурации сетей, которые заблокировали работу ряда его приложений, таких как WhatsApp и Instagram, заставив 2,7 млрд из числа его ежедневных пользователей уйти к конкурентам.

Исследовательская компания Sensor Tower подсчитала время, проведенное в минувший понедельник пользователями в приложении Snapchat в Android: рост загрузок составил 23% по сравнению с предыдущим понедельником. Также это привело к росту активности пользователей приложений Telegram, Signal, Twitter и TikTok от ByteDance.

Сбой в работе Facebook вооружил ряд критиков и законодателей, которые уверены, что компания превратилась в громоздкую монополию, которую следует сократить в разы.

Основатель Telegram Павел Дуров, так же, как и Snapchat, в тот день мог похвалиться тем, что его приложение стало свидетелем роста количества пользователей до 70 млн и побило новый рекордный максимум регистраций и активности. По данным Sensor Tower, Telegram занял первое место в магазине мобильных приложений Apple App Store как самое загружаемое бесплатное приложение в 40 странах, в то время как Signal занял первое место в Польше и попал в десятку самых популярных в 35 странах.

Этот инцидент показал, что альтернативные мессенджеры, такие как Telegram, похожие по своему внешнему виду и функциональности на WhatsApp, исторически получали миллионы новых пользователей каждый раз, когда у самого популярного в мире приложения для обмена сообщениями происходил сильный сбой, хотя сами пользователи обычно быстро возвращаются к приложению, принадлежащему Facebook, после того, как оно начинает нормально работать.

По мнению исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга, которое он изложил в записке для сотрудников, «наиболее серьезное беспокойство по поводу такого сбоя заключается не в том, сколько людей переключается на услуги конкурентов, или сколько денег теряет компания, а в том, что это значит для людей, которые полагаются на ее услуги».

Фото: ITZine.ru