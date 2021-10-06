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06.10.2021

Во время летних ОИ в Токио было зафиксировано около 450 млн кибератак

Во время летних ОИ в Токио было зафиксировано около 450 млн кибератак

Во время летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио было зафиксировано около 450 миллионов кибератак, сообщили организаторы соревнований. Об этом пишет Kyodo.

Во время летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио было зафиксировано около 450 миллионов кибератак, сообщили организаторы соревнований. Об этом пишет Kyodo.

При этом все попытки вмешательства были заблокированы и не повлияли на проведение игр, указали организаторы. Они добавили, что основными целями атак стали официальный сайт Олимпиады и ресурсы ее оргкомитета.

Число кибератак на играх в Токио было меньше чем во время олимпийских соревнований в Лондоне в 2012 году (около 2,3 млрд атак) и Пхенчхане в 2018 году (около 600 млн атак).

По мнению специалистов компании Trend Micro Inc, работающей в сфере интернет-безопасности, это может связано с тем, что игры в Токио проводились без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Эксперты отметили, что благодаря этому у злоумышленников было меньше возможностей для получения необходимой информации из билетов и других источников.

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась 8 сентября.

Российские спортсмены заработали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых, всего - 71. Россия заняла пятое место в медальном зачете.

Триумфатором Олимпиады стала сборная США, получившая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали. Второе место досталось Китаю (38-32-18), третье - Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22).

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