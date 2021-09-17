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В прошлую пятницу, в 5:42

Внешнеторговый оборот Казахстана за семь месяцев 2021 года составил 53,7 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Казахстана за семь месяцев 2021 года составил 53,7 млрд долларов

По  данным МНЭ РК, в январе-июле текущего года внешнеторговый оборот РК составил 53,7 млрд долларов, в том числе показатель по экспорту составил 32 млрд долларов.

Тенге на биржевых торгах вторника демонстрировала позитивную динамику изменения к доллару, отыгрывая благоприятную конъюнктуру на рынках сырья. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT снизился до 425,91 тенге за доллар (-0,13 тенге) при объёме торгов – 136,5 млн долларов (+18,8 млн), сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.

По  данным МНЭ РК, в январе-июле текущего года внешнеторговый оборот РК составил 53,7 млрд долларов (+7,4% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе показатель по экспорту составил 32 млрд долларов (+10,6%), по импорту товаров – 21,7 млрд долларов (+3,0%). В целом торговый баланс сохранен на положительном уровне в 10,4 млрд долларов.

Фото: 1prime.ru

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Казахстан
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