Внешнеторговый оборот Казахстана за семь месяцев 2021 года составил 53,7 млрд долларов

Тенге на биржевых торгах вторника демонстрировала позитивную динамику изменения к доллару, отыгрывая благоприятную конъюнктуру на рынках сырья. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT снизился до 425,91 тенге за доллар (-0,13 тенге) при объёме торгов – 136,5 млн долларов (+18,8 млн), сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.

По данным МНЭ РК, в январе-июле текущего года внешнеторговый оборот РК составил 53,7 млрд долларов (+7,4% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе показатель по экспорту составил 32 млрд долларов (+10,6%), по импорту товаров – 21,7 млрд долларов (+3,0%). В целом торговый баланс сохранен на положительном уровне в 10,4 млрд долларов.

Фото: 1prime.ru