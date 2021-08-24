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В прошлый вторник, в 7:25

Власти Южной Кореи согласовали рекордный бюджет на 2022 год объемом $518,7 млрд

Правительство Республики Корея и правящая Демократическая партия "Тобуро" согласовали крупнейший в истории страны государственный бюджет на 2022 год в объеме 605 трлн вон ($518,7 млрд). Об этом сообщил во вторник журналистам в Сеуле глава партийного комитета по политике Пак Ван Чжу.

"Правительство и правящая партия считают необходимым выделить достаточные средства для окончательной победы над пандемией и скорейшего восстановления национальной экономики", - подчеркнул политик.

По его словам, в бюджет следующего года включены дополнительные 1,8 трлн вон ($1,54 млрд) на выплаты компенсаций пострадавшим от экономических последствий пандемии представителям малого бизнеса. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на создание инфраструктуры для борьбы с распространением инфекционных заболеваний, в том числе общенациональной логистической сети для транспортировки и хранения вакцин.

Еще 20 трлн вон ($17,4 млрд) выделят на меры поддержки молодежи, а также увеличение зарплаты призывников в армии. 2,5 трлн вон ($2,1 млрд) пойдут на нужды борьбы с изменением климата.

Фото: ria.ru

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