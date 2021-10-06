Власти японии планируют выручить $8,5 млрд от продажи акций Japan Post

Власти Японии планируют продать примерно 27% национального почтового оператора Japan Post Holdings в текущем месяце и направить вырученные средства на восстановление регионов, пострадавших от землетрясения и цунами в 2011 году, говорится в сообщении министерства финансов в среду.

Сумма сделки оценивается в 952 миллиарда иен ($8,52 миллиарда) исходя из котировок на закрытие торгов в среду. Окончательная цена будет определена в период с 25 по 27 октября.

После продажи акций доля государства в Japan Post сократится до трети, что является минимальным уровнем в соответствии с законодательством.

Ранее власти Японии продали бумаги Japan Post и дочерних компаний оператора в несколько этапов на общую сумму $27,31 миллиарда.

Листинг Japan Post состоялся в 2015 году одновременно с размещением акций двух других госкомпаний, Japan Post Insurance и Japan Post Bank. Это стало крупнейшей приватизацией в стране за три десятилетия.

Фото: wsj.com