Власти Сингапура выделят $1 миллиард на развитие местного фондового рынка

Правительство Сингапура объявило о запуске ряда инициатив по привлечению на фондовый рынок страны «многообещающих быстрорастущих» компаний со всего региона с целью их листинга и проведения IPO. На сегодняшний день в Сингапуре регулярно проводят раунды сборы инвестиций фонды из сферы недвижимости.

Тем не менее в последнее время власти города-государства все больше усилий тратят на привлечение компаний из технологического сектора, так как в период с 2019 по 2021 годы на их долю припадало наибольшее количество вложенных по всему миру средств.

В ходе заседания правительства на этой неделе было озвучено предложение создать совместно с инвесткомпанией Temasek государственный фонд, с помощью которого можно было бы привлекать капитал через публичные листинги — первичные, вторичные или двойные.

Помимо этого, Валютное управление Сингапура, увеличит бюджет своих грантов, чтобы помочь частным предприятиям покрыть часть стоимости листинга. Оператор биржи Singapore Exchange также запускает программу помощи новым компаниям из технологического сектора с целью более эффективного привлечения средств на этапе подготовки к IPO.

Министр торговли и промышленности Сингапура Ган Ким Ен заявил, что в этом году четыре местных стартапа получили статус «единорогов» после того, как их оценили в более чем $1 млрд. Одним из них является крупная сингапурская компания Carousell.

Фото: ft.com