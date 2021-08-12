Власти Китая заявили о продолжении регуляторного давления на технологические компании

Китай продолжит оказывать регуляторное давление на технологические компании и организации, занятые в области цифровой экономики. Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР представили пятилетний план, направленный на усиление контроля в сферах национальной безопасности и технологических инноваций, сообщает «Синьхуа».

Документ призван обеспечить «верховенство закона». До 2025 года власти страны намерены принять целый ряд актов, ориентированных на технологические отрасли, национальную безопасность, управление данными, экологию, борьбу с монополиями на рынках, а также здравоохранение.

В документе прямо не упомянуты криптовалюты и блокчейн. Однако КПК стремится обеспечить «здоровое развитие новых форм бизнеса» с «хорошими законами и управлением». К таким предприятиям партия относит платформы интернет-финансов, а также компании, работающие в областях искусственного интеллекта, больших данных и облачных вычислений.

Фокус на экологии предполагает, что запрет майнинга криптовалют является перманентным. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал прекратить выбросы парниковых газов к 2060 году. Биткоин-фермы ставили под угрозу выполнение этого обязательства.

Несмотря на запрет майнинга и криптовалют, Китай поддерживает базовую технологию блокчейн. В 2019 году Си Цзиньпин заявил, что страна должна стать мировым лидером в этой области.

Технологические компании в КНР активно продвигают цифровые активы. В июле входящий в состав корпорации Alibaba китайский интернет-магазин Taobao разрешил продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT) на фестивале Maker Festival.

Портал 8BTC сообщает, что корпорация по-прежнему выпускает NFT на собственном блокчейне Antchain. Токены используются в качестве обоев в приложении платежной системы Alipay. Спустя 180 дней после покупки NFT можно подарить другому человеку, однако нельзя продать.