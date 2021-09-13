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В прошлый понедельник, в 9:53

Власти Китая требуют от Ant разделить платежный сервис Alipay

Власти Китая требуют от Ant разделить платежный сервис Alipay

Власти Китая намерены разделить платежный сервис Alipay, принадлежащий компании миллиардера Джека Ма Ant Group, число пользователей которого составляет более 1 млрд.

Власти Китая намерены разделить платежный сервис Alipay, принадлежащий компании миллиардера Джека Ма Ant Group, число пользователей которого составляет более 1 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Пекин требует от Ant выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение.

В соответствии с планом китайских властей, Ant должна передавать пользовательские данные, используемые при принятии решений относительно выдачи кредитов, в новое бюро кредитных историй, которое будет частично принадлежать государству, говорят источники.

"Пекин уверен, что власть крупных технологических монополий связана с тем, что они контролируют данные, - отметил один из источников FT. - Он хочет положить этому конец".

Быстрый рост кредитного бизнеса Ant был одной из основных причин высокого интереса инвесторов к IPO компании, которое планировалось в прошлом году, но было отменено властями КНР, пишет газета. Подразделение CreditTech, объединяющее операции Huabei и Jiebei, впервые опередило ключевой бизнес по обработке платежей по объему выручки в первом полугодии 2020 года, когда на него пришлось 39% доходов Ant.

В минувшем году на долю CreditTech пришлось примерно 10% всех потребительских кредитов (без учета ипотеки), выданных в Китае.

Фото: vedomosti.ru

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