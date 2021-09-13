Власти Китая требуют от Ant разделить платежный сервис Alipay

Власти Китая намерены разделить платежный сервис Alipay, принадлежащий компании миллиардера Джека Ма Ant Group, число пользователей которого составляет более 1 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Пекин требует от Ant выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение.

В соответствии с планом китайских властей, Ant должна передавать пользовательские данные, используемые при принятии решений относительно выдачи кредитов, в новое бюро кредитных историй, которое будет частично принадлежать государству, говорят источники.

"Пекин уверен, что власть крупных технологических монополий связана с тем, что они контролируют данные, - отметил один из источников FT. - Он хочет положить этому конец".

Быстрый рост кредитного бизнеса Ant был одной из основных причин высокого интереса инвесторов к IPO компании, которое планировалось в прошлом году, но было отменено властями КНР, пишет газета. Подразделение CreditTech, объединяющее операции Huabei и Jiebei, впервые опередило ключевой бизнес по обработке платежей по объему выручки в первом полугодии 2020 года, когда на него пришлось 39% доходов Ant.

В минувшем году на долю CreditTech пришлось примерно 10% всех потребительских кредитов (без учета ипотеки), выданных в Китае.

Фото: vedomosti.ru