Власти Китая стали совладельцами TikTok

Государство купило 1% акций компании Bytedance, которая владеет TikTok. Кроме этого, официальный Пекин также выкупил такую же долю в соцсети Sina Weibo.

Кажется, что 1% - несущественная доля, но на самом деле это не так - власти получают место в совете директоров.

В Bytedance уже заявили, что это никак не повлияет на международное приложение TikTok, только на его китайскую версию Douyin.

Фото: vox.com