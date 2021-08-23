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Вчера, в 11:45

Власти Китая стали совладельцами TikTok

Государство купило 1% акций компании Bytedance, которая владеет TikTok. Кроме этого, официальный Пекин также выкупил такую же долю в соцсети Sina Weibo.

Кажется, что 1% - несущественная доля, но на самом деле это не так - власти получают место в совете директоров.

В Bytedance уже заявили, что это никак не повлияет на международное приложение TikTok, только на его китайскую версию Douyin.

Фото: vox.com

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