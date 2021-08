Власти Китая обрушили акции производителей чипов

Акции китайских производителей процессоров подешевели в ходе торгов в понедельник, 9 августа, на 6-8% — после того, как правительство Китая высказало свое недовольство рынком, написал Bloomberg.

В пятницу, 6 августа, государственный телеканал CCTV сообщил, что некоторые дистрибьюторы на рынке процессоров для автомобилей недобросовестно завысили цены. Продавцов призвали проявить больше дисциплинированности. Это насторожило инвесторов. Следствием страха стало падение акций крупнейшего китайского производителя чипов — Taiwan Semiconductor Manufacturing на бирже в Гонконге на 5,5%, тогда как акции Hua Hong Semiconductor Ltd упали на 8,6%, акции Will Semiconductor Co Ltd Shanghai, котирующиеся на Шанхайской бирже, упали на 6,6%, а акции Hubei Tech Semiconductors Co — на 6,6%.

Почти годичный дефицит процессоров в мире привел к росту цен на них, что усложнило стремление Китая стать лидером по производству сложных компонентов, используемых в самых разных устройствах, например таких, как смартфоны. Китайские автопроизводители сегодня вынуждены импортировать около 90% необходимых микросхем высокого качества.

Пока рынок осторожно пытается найти признаки того, на какие другие секторы может обрушиться удар регуляторов Пекин в следующий раз. Напомним, что запрет на извлечение прибыли компаний, оказывающих частные репетиторские услуги, породил резкую распродажу в прошлом месяце акций соответствующих китайских фирм. Дальнейшие репрессии затронули сферу компьютерных игр и электронных сигарет.

Фото: fool.com